Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Ігорем Козачуком
Сьогодні, 11:51
Завтра, 23 травня, у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Ігорем Козачуком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
23 травня жителі Луцької міської територіальної громади прощатимуться з лучанином Козачуком Ігорем Олександровичем (23.09.1973 року народження), який загинув 18 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.
Відспівування Героя-захисника відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Поховають Ігоря Козачука на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
23 травня жителі Луцької міської територіальної громади прощатимуться з лучанином Козачуком Ігорем Олександровичем (23.09.1973 року народження), який загинув 18 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.
Відспівування Героя-захисника відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Поховають Ігоря Козачука на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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