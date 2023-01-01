Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Ігорем Козачуком

Ігорем Козачуком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



23 травня жителі Луцької міської територіальної громади прощатимуться з лучанином Козачуком Ігорем Олександровичем (23.09.1973 року народження), який загинув 18 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.



Відспівування Героя-захисника відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.



Поховають Ігоря Козачука на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 23 травня, у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у Луцькій міській раді.23 травня жителі Луцької міської територіальної громади прощатимуться з лучанином(23.09.1973 року народження), який загинув 18 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.Відспівування Героя-захисника відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.Поховають Ігоря Козачука на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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