СБУ затримала зрадника, який коригував удари по Миколаївщині «Шахедами» та фосфорними снарядами рф

СБУ затримала зрадника, який коригував удари по Миколаївщині «Шахедами» та фосфорними снарядами рф
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаївській області ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За вказівкою агресора фігурант об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників.

Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.

Крім того, зловмисник передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Град» та іранських дронів Shahed.

Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.
Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання.

Як встановило слідство, затриманим є місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці.

Розвідувальну інформацію передавав російській спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
СБУ затримала зрадника, який коригував удари по Миколаївщині «Шахедами» та фосфорними снарядами рф

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Контррозвідувальні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.
СБУ затримала зрадника, який коригував удари по Миколаївщині «Шахедами» та фосфорними снарядами рф
СБУ затримала зрадника, який коригував удари по Миколаївщині «Шахедами» та фосфорними снарядами рф

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Теги: Росія, Україна, війна
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