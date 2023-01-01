Через «Ягодин» намагались незаконно провезти нове взуття під виглядом секонд-хенду

На митному посту "Ягодин" посадові особи управління боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил вчергове викрили і припинили спробу ввезення нового взуття і текстилю під виглядом секонд-хенду.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Підприємець, який імпортував товар, задекларував його зношеним, невідсортованим, продезінфікованим насипом чоловічого чи жіночого одягу в асортименті. Однак під час повного митного огляду з вивантаженням та розкриттям пакувальних місць у вантажі, крім заявленого, виявили взуття без ознак використання та новенькі речі домашнього вжитку (постільна білизна, рушники, скатертини).Загальна вага прихованого нового товару - понад 4 тонни, а його вартість - більше 200 тисяч гривень.Такі дії мають ознаки порушення, передбаченого у ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті - конфіскація предметів правопорушення та штраф у повному обсязі його вартості. Речі тимчасово вилучені на склад митниці. Остаточні рішення у справі прийматиме суд.