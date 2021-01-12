Ексдиректорам ДП «Волиньвугілля» повідомили про підозру: завдали екології збитків на 1,17 мільярдів

Ексдиректорам ДП «Волиньвугілля» повідомили про підозру: завдали екології збитків на 1,17 мільярдів
ДБР повідомило про підозру колишнім директорам ДП «Волиньвугілля», які у різний час завдали екології збитків на 1,17 мільярдів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Не зважаючи на повномасштабну агресію росії проти України, Державне бюро розслідувань не залишає поза увагою злочини, скоєні проти довкілля.

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам Державного підприємства «Волиньвугілля», які у різний час очолювали підприємство з 2017 по 2022 роки. Через їхні дії екології та надрам було завдано збитків на 1,17 мільярда гривень.

Встановлено, що у 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля у двох з п’яти їхніх шахт «Волиньвугілля». Однак, керівник підприємства дав підлеглим вказівку продовжувати видобуток.

Ситуацію не змінила заміна керівника на іншого, а потім й на третього та четвертого. Всі вони не зважали на порушення законодавства і шкоду екології та видобували вугілля нелегально.

Впродовж чотирьох років на цих шахтах незаконно видобули 132,4 тис. тонн корисних копалин. Вугілля продавати за чинними контрактами державного підприємства.

Незаконну діяльність підтверджують висновки інженерно-екологічних експертиз та документи, вилучені на підприємстві та у контролюючих органах.

Колишнім директорам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (за різними частинами ст. 240 КК України).

Санкція статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

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Теги: Волиньвугілля, підозра, ДБР
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