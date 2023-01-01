На Волині попрощалися із Героєм Олександром Книшем, який більше року вважався зниклим безвісти

Олександра Книша.



Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії УПЦ.



Чин похорону очолив благочинний Старовижівської округи протоієрей Олександр Сандер у співслужінні духовенства благочиння.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у дописі.



Нагадаємо, 55-річний житель села Сьомаки Книш Олександр Леонідович













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 21 травня, в селі Смідин на Волині провели в останню дорогу захисника УкраїниПро це повідомили у Володимир-Волинській єпархії УПЦ.Чин похорону очолив благочинний Старовижівської округи протоієрей Олександр Сандер у співслужінні духовенства благочиння.«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у дописі.Нагадаємо, 55-річний житель села Сьомаки Книш Олександр Леонідович більше року вважався зниклим безвісти

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