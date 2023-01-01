На Волині попрощалися із Героєм Олександром Книшем, який більше року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:15
У неділю, 21 травня, в селі Смідин на Волині провели в останню дорогу захисника України Олександра Книша.
Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії УПЦ.
Чин похорону очолив благочинний Старовижівської округи протоієрей Олександр Сандер у співслужінні духовенства благочиння.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 55-річний житель села Сьомаки Книш Олександр Леонідович більше року вважався зниклим безвісти.
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Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії УПЦ.
Чин похорону очолив благочинний Старовижівської округи протоієрей Олександр Сандер у співслужінні духовенства благочиння.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 55-річний житель села Сьомаки Книш Олександр Леонідович більше року вважався зниклим безвісти.
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