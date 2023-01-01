На Волині попрощалися із Героєм Олександром Книшем, який більше року вважався зниклим безвісти

На Волині попрощалися із Героєм Олександром Книшем, який більше року вважався зниклим безвісти
У неділю, 21 травня, в селі Смідин на Волині провели в останню дорогу захисника України Олександра Книша.

Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії УПЦ.

Чин похорону очолив благочинний Старовижівської округи протоієрей Олександр Сандер у співслужінні духовенства благочиння.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 55-річний житель села Сьомаки Книш Олександр Леонідович більше року вважався зниклим безвісти.

На Волині попрощалися із Героєм Олександром Книшем, який більше року вважався зниклим безвісти


На Волині попрощалися із Героєм Олександром Книшем, який більше року вважався зниклим безвісти


На Волині попрощалися із Героєм Олександром Книшем, який більше року вважався зниклим безвісти

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Теги: війна, Росія, Україна
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