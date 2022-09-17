«Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки: ЗАЕС перейшла в режим блекауту





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Вже всьоме від початку окупації (4 березня 2022 року) української станції російськими терористами ЗАЕС переходить в режим блекауту.



Після втрати зовнішнього живлення, яке є життєво необхідним для роботи насосів охолодження ядерного палива в басейнах витримки та ядерних реакторах енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС. Запасу пального для них вистачить на десять діб.



Подальша окупація ЗАЕС росією, панування на станції нелегітимного та непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до невиправного.



"Саме тому Запорізьку АЕС негайно мають повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК «Енергоатом», із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта. Наразі для цього необхідні термінові дії всієї міжнародної спільноти! Ядерний тероризм рф має бути негайно зупинений, а загарбники – покинути територію станції та її міста-супутника Енергодар!", - закликають у Енергоатомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок терористичного обстрілу з боку рашистів 22 травня вранці, о 5:26, відключилась остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750кВ, від якої живила власні потреби тимчасово окупована Запорізька АЕС.Про це повідомляє Енергоатом.Вже всьоме від початку окупації (4 березня 2022 року) української станції російськими терористами ЗАЕС переходить в режим блекауту.Після втрати зовнішнього живлення, яке є життєво необхідним для роботи насосів охолодження ядерного палива в басейнах витримки та ядерних реакторах енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС. Запасу пального для них вистачить на десять діб.Подальша окупація ЗАЕС росією, панування на станції нелегітимного та непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до невиправного."Саме тому Запорізьку АЕС негайно мають повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК «Енергоатом», із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта. Наразі для цього необхідні термінові дії всієї міжнародної спільноти! Ядерний тероризм рф має бути негайно зупинений, а загарбники – покинути територію станції та її міста-супутника Енергодар!", - закликають у Енергоатомі.

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