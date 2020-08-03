На Волині злодій проник у будинок і вкрав 19 тисяч доларів
Сьогодні, 12:49
У суботу, 20 травня, до поліції надійшло повідомлення від 50-річної жительки села, що на Горохівщині, про викрадення з будинку великої суми коштів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисник проник до помешкання, пошкодивши пластикове вікно, він знайшов місце, де власники зберігали гроші, та викрав 19 тисяч доларів.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці ретельно зібрали речові докази та слідову інформацію, допитали також і ймовірних свідків.
За декілька годин причетного до скоєння злочину затримали у Луцьку. Викрадені гроші – вилучили.
Зловмисник нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану, нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисник проник до помешкання, пошкодивши пластикове вікно, він знайшов місце, де власники зберігали гроші, та викрав 19 тисяч доларів.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці ретельно зібрали речові докази та слідову інформацію, допитали також і ймовірних свідків.
За декілька годин причетного до скоєння злочину затримали у Луцьку. Викрадені гроші – вилучили.
Зловмисник нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану, нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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