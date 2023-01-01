Волинянин, який проігнорував повістку, сяде на рік за ґрати

Волинянин, який проігнорував повістку, сяде на рік за ґрати
Райсуд на Волині призначив рік ув'язнення військовозобов'язаному чоловікові, який проігнорував повістку. Чоловік визнав свою провину і пояснив, що не прийшов в пункт збору, бо злякався. Суд взяв до уваги те, що чоловік так і не розкаявся та не висловив готовність виправитись. Відтак він отримав реальний термін ув'язнення.

Про це пише Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, повістку чоловік отримав у січні цього року. Він повинен був прибути 25 січня за вказаною у документі адресою для відправки та проходження військової служби. Але у пункт збору чоловік так і не прийшов.

На судовому засіданні він свою провину визнав і пояснив, що пункт відправки не прийшов «через власну боязкість». Суддя Сергій Шеремета визнав чоловіка винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації), яка передбачає від трьох до п'яти років тюрми. Призначаючи вирок, суддя взяв до уваги декілька обставин.

«В судовому засіданні обвинувачений своєю поведінкою не проявив щирої волі змінити свою поведінку, не висловив почуття жалю, сорому або обтяжливості, не продемонстрував готовність внести зміни в своє життя за свій вчинок в умовах загрози безпеці держави. На запитання суду про дії обвинуваченого при змодельованій ситуації – окупації ворогом території його місця проживання – останній нічого не вказав», – йдеться у вироку.

Відтак суддя дійшов до висновку, що чоловікові треба призначити ув'язнення. Але зважаючи на те, що чоловік має позитивні характеристики, раніше судимостей не мав і те, що він «приніс громаді соціальну корисність», вирішили призначити менш суворе покарання, ніж передбачено статтею 336 ККУ.

Тож чоловікові призначили лише один рік ув'язнення. Додамо, що поки вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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Теги: повістка, ухилянт, суд, вирок
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