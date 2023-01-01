46-річний киянин влаштовував провокації у Лаврі та у соцмережі TikTok поширював наративи кремля

46-річний киянин влаштовував провокації у Лаврі та у соцмережі TikTok поширював наративи кремля
СБУ повідомила про підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного проросійського блогера, який поширював наративи кремля.

Зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці. На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію рф і дискредитував військово-політичне керівництво України.

Також фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня поточного року.

Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.

Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.

Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
46-річний киянин влаштовував провокації у Лаврі та у соцмережі TikTok поширював наративи кремля

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
46-річний киянин влаштовував провокації у Лаврі та у соцмережі TikTok поширював наративи кремля
46-річний киянин влаштовував провокації у Лаврі та у соцмережі TikTok поширював наративи кремля

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Теги: Росія, Україна, війна
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