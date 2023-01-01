Мати втратила єдиного сина: на Волині попрощалися із Героєм Юрієм Строчиком

Мати втратила єдиного сина: на Волині попрощалися із Героєм Юрієм Строчиком
У суботу, 20 травня, на Волині попрощалися із загиблим на Донеччині Героєм Юрієм Строчиком.

Про це повідомили у Турійській громаді.

Село Обенижі уже втретє прощалися із загиблим у російсько-українській війні односельчанином.

У жалобі, з невимовним болем у серці залишилися мама, втративши єдиного сина.

«І знову церковні дзвони у поєднанні зі звуками духового оркестру та словами молитов розбивали тишу сільських вулиць. В останню земну дорогу із військовими почестями 20 травня проводила Турійська громада свого земляка – військовослужбовця Національної гвардії України Юрія Строчика», - пишуть у дописі.

Під час звершення чину поховання благочинний Турійського деканату отець Миколай Даньків закликав односельчан підтримувати рідних загиблих воїнів, взяти їх під опіку і свято берегти пам’ять про тих, хто віддав життя за кожного з нас, за наше мирне українське майбутнє.

Нагадаємо, 10 травня на Донеччині під час виконання бойового завдання Юрій Строчик віддав життя у боротьбі за Україну. Йому назавжди 45…

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Теги: війна, Росія, Україна
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