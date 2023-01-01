Мав авторитет серед побратимів: на Волині попрощалися із Героєм Віталієм Квачем

Віталієм Квачем.



Про це



Віталій Квач народився та виріс у селі Кукли, проживав у батьківському домі, займався господарством й допомагав односельчанам.



Сім’ї своєї Віталій Квач не створив, дітей не мав, батьки померли. У воїна залишилися рідний брат та сестра.



Захищав рідну землю від російських окупантів під час проведення АТО. На початку березня 2022 року знову пішов боронити Україну від ворога. Під час бойових дій отримав контузію, проходив лікування.



За словами командирів військової частини, свої обов’язки військовослужбовця виконував зразково та користувався авторитетом серед побратимів. Захисника поранили 16 травня 2023 року.



Провести в останню дорогу 48-річного Віталія Квача прийшли родичі, односельчани, представники влади та військові побратими. Панахиду за упокій душі українського захисника відслужили у Свято-Михайлівському храмі, поховали з військовими почестями на місцевому кладовищі.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 травня у селі Кукли на Камінь-Каширщині попрощались із військовимПро це повідомили у Маневицькій громаді.Віталій Квач народився та виріс у селі Кукли, проживав у батьківському домі, займався господарством й допомагав односельчанам.Сім’ї своєї Віталій Квач не створив, дітей не мав, батьки померли. У воїна залишилися рідний брат та сестра.Захищав рідну землю від російських окупантів під час проведення АТО. На початку березня 2022 року знову пішов боронити Україну від ворога. Під час бойових дій отримав контузію, проходив лікування.За словами командирів військової частини, свої обов’язки військовослужбовця виконував зразково та користувався авторитетом серед побратимів. Захисника поранили 16 травня 2023 року. Помер від ушкоджень у лікарні міста Дніпро. Провести в останню дорогу 48-річного Віталія Квача прийшли родичі, односельчани, представники влади та військові побратими. Панахиду за упокій душі українського захисника відслужили у Свято-Михайлівському храмі, поховали з військовими почестями на місцевому кладовищі.

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