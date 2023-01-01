Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожу БМД. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції «Захід» знищили на сході України ворожу БМД (бойову машину десанту).
Про це інформують на сторінці 100 бригади ТрО у телеграмі.
"Аеророзвідники вистежили бойову машину десанту і передали координати орківської бронетехніки артилеристам. Точний удар – і у ворога мінус одна БМД", - йдеться у дописі.
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Про це інформують на сторінці 100 бригади ТрО у телеграмі.
"Аеророзвідники вистежили бойову машину десанту і передали координати орківської бронетехніки артилеристам. Точний удар – і у ворога мінус одна БМД", - йдеться у дописі.
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