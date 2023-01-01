Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожу БМД. ВІДЕО

Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожу БМД. ВІДЕО
Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції «Захід» знищили на сході України ворожу БМД (бойову машину десанту).

Про це інформують на сторінці 100 бригади ТрО у телеграмі.

"Аеророзвідники вистежили бойову машину десанту і передали координати орківської бронетехніки артилеристам. Точний удар – і у ворога мінус одна БМД", - йдеться у дописі.


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Теги: 100 бригада, БМД
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