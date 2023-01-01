Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожу БМД. ВІДЕО





Про це інформують на сторінці 100 бригади ТрО у телеграмі.



"Аеророзвідники вистежили бойову машину десанту і передали координати орківської бронетехніки артилеристам. Точний удар – і у ворога мінус одна БМД", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції «Захід» знищили на сході України ворожу БМД (бойову машину десанту).Про це інформують на сторінці 100 бригади ТрО у телеграмі."Аеророзвідники вистежили бойову машину десанту і передали координати орківської бронетехніки артилеристам. Точний удар – і у ворога мінус одна БМД", - йдеться у дописі.

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