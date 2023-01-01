Дружина аж почорніла з горя: на Волині попрощалися з Героєм Русланом Вознюком. ВІДЕО

Руслана Вознюка.



Про це інформують у громаді.



"Що таке біль? Це коли сивочолий батько плаче біля труни свого сина, обтирає сльози, які знову і знову з'являються на обличчі згорьованого чоловіка. Коли мати торкається востаннє до своєї дитини. Що таке розпач? Це коли донька ледве стоїть на ногах, бо не може сприйняти цю смерть! Бо ж тато мав би її благословити до шлюбу, няньчити її дітей, допомагати, підтримувати. Дружина аж почорніла з горя. Як так? Чому саме її Руслан? Але, водночас, розуміє: відтепер вона є опорою та підтримкою для дітей, вона мусить взяти на свої плечі усю відповідальність за подальше їхнє життя", - йдеться у дописі.



«Живемо в такий час, коли одні проливають кров, а інші – сльози», - сказав у своїй проповіді настоятель місцевого храму отець Стефан.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 травня Торчинська громада оплакувала ще одного мужнього сина України –Про це інформують у громаді."Що таке біль? Це коли сивочолий батько плаче біля труни свого сина, обтирає сльози, які знову і знову з'являються на обличчі згорьованого чоловіка. Коли мати торкається востаннє до своєї дитини. Що таке розпач? Це коли донька ледве стоїть на ногах, бо не може сприйняти цю смерть! Бо ж тато мав би її благословити до шлюбу, няньчити її дітей, допомагати, підтримувати. Дружина аж почорніла з горя. Як так? Чому саме її Руслан? Але, водночас, розуміє: відтепер вона є опорою та підтримкою для дітей, вона мусить взяти на свої плечі усю відповідальність за подальше їхнє життя", - йдеться у дописі.«Живемо в такий час, коли одні проливають кров, а інші – сльози», - сказав у своїй проповіді настоятель місцевого храму отець Стефан.Нагадаємо, військовослужбовець загинув 16 травня 2023 року у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.

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