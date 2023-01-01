У Луцькому районі попрощаються із Героєм Русланом Вознюком: просять гідно зустріти

У Луцькому районі попрощаються із Героєм Русланом Вознюком: просять гідно зустріти
У Торчинську громаду Луцького району привезуть Героя Руслана Вознюка.

Герой назавжди повернеться додому у суботу, 20 травня, - про це повідомили у Торчинській громаді.

Траурний кортеж із тілом загиблого захисника України вирушить із Луцька до Торчина о 16:00.

Волинян просять створити живий коридор, аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України.

Поховають захисника в Торчині у неділю, 21 травня.

Зазначимо, військовослужбовець загинув 16 травня 2023 року у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі попрощаються із Героєм Русланом Вознюком: просять гідно зустріти
Сьогодні, 11:50
У селі біля Луцька рятувальники дістали з глибокої ями травмованого чоловіка
Сьогодні, 11:20
У Луцьку під час комендантської години затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 10:50
Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині: є загиблі
Сьогодні, 10:30
Курс валют у Луцьку 20 травня
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
На Радбезі ООН назвали дві країни, які підтримують росію зброєю На Радбезі ООН назвали дві країни, які підтримують росію зброєю
Сьогодні, 02:08
Під час лікування помер Герой з Волині Віталій Квач Під час лікування помер Герой з Волині Віталій Квач
19 травень, 23:00
Рано втратив батьків: на Волині попрощалися із загиблим 36-річним Героєм Романом Абрамчуком Рано втратив батьків: на Волині попрощалися із загиблим 36-річним Героєм Романом Абрамчуком
19 травень, 21:25
«Укренерго» знову закликає економити електроенергію у вечірні години «Укренерго» знову закликає економити електроенергію у вечірні години
19 травень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі попрощаються із Героєм Русланом Вознюком: просять гідно зустріти
Сьогодні, 11:50
 0
У селі біля Луцька рятувальники дістали з глибокої ями травмованого чоловіка
Сьогодні, 11:20
 0
У Луцьку під час комендантської години затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 10:50
 0
Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині: є загиблі
Сьогодні, 10:30
 0
Курс валют у Луцьку 20 травня
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8