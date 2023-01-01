У Луцькому районі попрощаються із Героєм Русланом Вознюком: просять гідно зустріти

Руслана Вознюка.



Герой назавжди повернеться додому у суботу, 20 травня, - про це повідомили у Торчинській громаді.



Траурний кортеж із тілом загиблого захисника України вирушить із Луцька до Торчина о 16:00.



Волинян просять створити живий коридор, аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України.



Поховають захисника в Торчині у неділю, 21 травня.



Зазначимо, військовослужбовець загинув 16 травня 2023 року у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Торчинську громаду Луцького району привезуть ГерояГерой назавжди повернеться додому у суботу, 20 травня, - про це повідомили у Торчинській громаді.Траурний кортеж із тілом загиблого захисника України вирушить із Луцька до Торчина о 16:00.Волинян просять створити живий коридор, аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України.Поховають захисника в Торчині у неділю, 21 травня.Зазначимо, військовослужбовець загинув 16 травня 2023 року у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.

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