У Луцькому районі попрощаються із Героєм Русланом Вознюком: просять гідно зустріти
Сьогодні, 11:50
У Торчинську громаду Луцького району привезуть Героя Руслана Вознюка.
Герой назавжди повернеться додому у суботу, 20 травня, - про це повідомили у Торчинській громаді.
Траурний кортеж із тілом загиблого захисника України вирушить із Луцька до Торчина о 16:00.
Волинян просять створити живий коридор, аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України.
Поховають захисника в Торчині у неділю, 21 травня.
Зазначимо, військовослужбовець загинув 16 травня 2023 року у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.
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Герой назавжди повернеться додому у суботу, 20 травня, - про це повідомили у Торчинській громаді.
Траурний кортеж із тілом загиблого захисника України вирушить із Луцька до Торчина о 16:00.
Волинян просять створити живий коридор, аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України.
Поховають захисника в Торчині у неділю, 21 травня.
Зазначимо, військовослужбовець загинув 16 травня 2023 року у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.
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