Біля Луцька кінна підвода зіткнулася з «Ауді». ФОТО

Біля Луцька кінна підвода зіткнулася з «Ауді». ФОТО
У селі Дачне Луцької громади кінна підвода зіткнулася із автомобілем «Ауді».

Зіткнення відбулося через те, що керманич воза раптово виїхав з другорядної дороги на головну, якою саме рухалося авто, - повідомили у патрульній поліції Волині.

Як видно зі світлин з місця ДТП, від удару в підводи відірвалися колеса.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Біля Луцька кінна підвода зіткнулася з «Ауді». ФОТО


Біля Луцька кінна підвода зіткнулася з «Ауді». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, кінна підвода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У церкві на Волині прихистили прикутого до ліжка хлопця та дівчину-сироту з Краматорська
Сьогодні, 12:50
Страшний сон виявився віщим: спогади про загиблого Героя Олександра Агафонова
Сьогодні, 12:30
Біля Луцька кінна підвода зіткнулася з «Ауді». ФОТО
Сьогодні, 12:10
У Луцькому районі попрощаються із Героєм Русланом Вознюком: просять гідно зустріти
Сьогодні, 11:50
У селі біля Луцька рятувальники дістали з глибокої ями травмованого чоловіка
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
На Волині 70-річний чоловік скоїв ДТП і втік На Волині 70-річний чоловік скоїв ДТП і втік
Сьогодні, 01:13
На Волині 12-річний хлопчик на самокаті постраждав у ДТП На Волині 12-річний хлопчик на самокаті постраждав у ДТП
19 травень, 10:33
На Волині водій автівки злетів у кювет та зіткнувся з деревом. ФОТО На Волині водій автівки злетів у кювет та зіткнувся з деревом. ФОТО
17 травень, 13:30
Шість років не виходить з коми: у Луцьку судили водія маршрутки, який збив хлопця Шість років не виходить з коми: у Луцьку судили водія маршрутки, який збив хлопця
16 травень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Нєзалєжная», «кієвскій рєжим» і «раскольнікі»: для чого білоруси вслід за росією використовують «новомову»
Сьогодні, 13:25
 0
У церкві на Волині прихистили прикутого до ліжка хлопця та дівчину-сироту з Краматорська
Сьогодні, 12:50
 0
Страшний сон виявився віщим: спогади про загиблого Героя Олександра Агафонова
Сьогодні, 12:30
 0
Біля Луцька кінна підвода зіткнулася з «Ауді». ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцькому районі попрощаються із Героєм Русланом Вознюком: просять гідно зустріти
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8