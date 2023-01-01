Біля Луцька кінна підвода зіткнулася з «Ауді». ФОТО
Сьогодні, 12:10
У селі Дачне Луцької громади кінна підвода зіткнулася із автомобілем «Ауді».
Зіткнення відбулося через те, що керманич воза раптово виїхав з другорядної дороги на головну, якою саме рухалося авто, - повідомили у патрульній поліції Волині.
Як видно зі світлин з місця ДТП, від удару в підводи відірвалися колеса.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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Зіткнення відбулося через те, що керманич воза раптово виїхав з другорядної дороги на головну, якою саме рухалося авто, - повідомили у патрульній поліції Волині.
Як видно зі світлин з місця ДТП, від удару в підводи відірвалися колеса.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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