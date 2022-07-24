У селі біля Луцька рятувальники дістали з глибокої ями травмованого чоловіка

У селі біля Луцька рятувальники дістали з глибокої ями травмованого чоловіка
У селі Боратин Луцького району глибиною чоловік впав в яму глибиною 2 метри.

Це трапилося у п'ятницю, 19 травня. О 19:14 до рятувальників надійшла інформація від служби «103» про те, що чоловік впав і пошкодив собі ногу, - повідомляють у головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

Травмовану людину дістали з ями, надали першу домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля швидкої медичної допомоги.

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Теги: ДСНС, порятунок
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