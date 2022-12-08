У Луцьку під час комендантської години затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку під час комендантської години затримали чоловіка з наркотиками
У Луцьку патрульні зупинили двох пішоходів за перехід в невстановленому місці: в одного з них виявили 5 згортків з наркотичними речовинами.

Сталося все учора вночі, близько 1-ї години. Екіпаж патрулював на вулиці Рівненській та побачив, як двоє чоловіків перетинають проїзну частину поза пішохідним переходом та ще й рухаються містом під час дії комендантської години, - повідомляють у пресслужбі патрульних.

Громадян зупинили. Під час спілкування особи помітно нервували, тож інспектори прийняли рішення перевірити їх.

В одного з чоловіків, за поясом штанів, поліцейські виявили канцелярський файлик, в якому містилися п’ять згортків з невідомою зеленою речовиною рослинного походження, що була схожа на наркотичну. Та й сам громадянин не заперечував, що це — канабіс.

Оскільки такі дії мають кримінальний характер, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Крім того, патрульні винесли на громадян постанови за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

У Луцьку під час комендантської години затримали чоловіка з наркотиками

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Теги: канабіс, затримання, Луцьк
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