Курс валют у Луцьку 20 травня
Сьогодні, 09:50
20 травня готівковий курс долара становить 37.36, продають його за 37.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.55, а продають за – 40.78.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,04.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.55, а продають за – 40.78.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,04.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині: є загиблі
Сьогодні, 10:30
Курс валют у Луцьку 20 травня
Сьогодні, 09:50
Росіяни за добу втратили 670 вояк та 19 артсистем
Сьогодні, 09:25
Київщину вночі атакували 18 «шахедів»
Сьогодні, 09:06
Медіа