Яка ситуація на фронті станом на ранок 20 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Вчора ввечері російські терористи завдали чергового авіаудару по Україні, використовуючи БПЛА Shahed. Інформація про наслідки цього теракту наразі оновлюється.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Протягом доби, 19 травня, противник завдав 6 ракетних, 62 авіаційних ударів та 65 атак MLRS по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, внаслідок обстрілів Кривого Рогу (Дніпропетровська область), Степногірська (Запорізька область), Берислава, Зеленівки (Херсонська область) загинули та поранені мирні жителі. Загинула дитина, знищено приватні будинки, медичні заклади та іншу цивільну інфраструктуру.Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою, адже ворог продовжує застосовувати тактику терору.Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївці, Мар'їнки та Шахтарських. За добу 19 травня на вищезазначених ділянках прифронтової відбулися понад 80 бойових дій, найзапекліші бої відбулися за Бахмут, Мар'їнку та околицях Авдіївки, Степове та Новомихайлівки.Волинь та сокири Полісся: суттєвих змін та ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник продовжує підтримувати військову присутність у районах Росії, що межує з Україною.Протягом доби 19 травня окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Глибоке, Плетенівка та Землянки (Харківська область). Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Блешня, Карповичі (Чернігівська область), Малушине, Шпиль, Вольфине, Олексіївка, Садки, Могриця, Турія, Славгород, Верхня Пожня, Пожня (Сумська область), Уди, Хатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки, Тополі (Харківська область).Куп'янська вісь: противник провів невдалі наступ у околицях Білогорівки (Луганська область) Окупанти завдали авіаудари поблизу Григорівки, Вільшани та Кислівки (Харківська область). Противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Фихолівка, Новомлинськ, Петропавлівка, Дворична, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове (Харківська область), Стельмахівка (Луганська область).Вісь Лимана: ворог протягом доби 19 травня не проводив жодних наступальних операцій. Окупанти завдали авіаудари по населених пунктах Новолюбівка та Діброва (Луганська область). Студенок (Харківська область), Макіївка, Невське, Білогорівка (Луганська область), Верхньокам'янське та Спірне (Донецька область) обстріляли з артилерії.Вісь Бахмута: ворог продовжує наступальні операції. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Крім того, противник протягом доби 19 травня провів невдалі наступальні операції в напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.Окупанти завдали авіаудари по населених пунктах Федорівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Під ворожий вогонь потрапили Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Передтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне (Донецька область).Авдіївська вісь: противник провів наступальні операції у напрямку Новокалинове, Степове, Авдіївки, Первомайське, без успіху. Протягом доби 19 травня окупанти завдали авіаудару поблизу Авдіївки. Окупантські війська обстріляли околиці населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненке, Первомайське, Карлівка, Невельське (Донецька область).Вісь Мар'їнка: Сили оборони України відбили понад 20 разів ворожих атак в околицях міста Мар'їнка. Водночас ворогом обстріляли Красногорівку, Георгіївку, Мар'їнку, Курахове та Катеринівку (Донецька область).Шахтарське вісь: протягом доби 19 травня ворог здійснив понад 10 разів невдалих спроб проведення наступальних операцій в околицях Новомихайлівки. Водночас окупанти завдали авіаудари по околицях населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива; обстріляли населені пункти Новомихайлівка Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.Запорізька та херсонська сокири: противник продовжує захищати. Сили окупантів завдали авіаудару по населеному пункту Кізомис.Окупанти обстріляли населені пункти поблизу лінії ведення активних бойових дій: Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Плавні (Запорізька область), Золота-Балка, Берислав, Зеленівка, Степанівка, Кізомись (Херсонська область) та місто Херсон.Російські окупанти продовжують форсувати російські паспорти жителям Каховки (тимчасово окупованої території Херсонської області). Щоб пришвидшити процес, окупанти проводять показові рейди з метою залякування мирних жителів можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють відвідування будинків та будинків. Проводять перепис населення та чинять психологічний тиск, змушуючи людей отримати паспорти. Ворог також погрожує громадянам України, які відмовляються отримати російський паспорт, примусовим виселенням з домівок та відключенням електроенергії.Протягом доби 19 травня Повітряні сили України завдали 13 авіаційних ударів по зосередженням військ і військової техніки, а також 8 авіаційних ударів по зенітно-ракетним системам противника.Сили оборони України також перехопили 3 крилаті ракети Kalibr, 18 іранські бойові БПЛА Shahed, 4 лойтерні боєприпаси Lancet та 10 розвідувальні БПЛА різного типу противника.Українські ракетно-артилерійські війська уразили 1 командний пункт, 7 з концентрацій озброєння та військової техніки, 2 з артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 6 з електронних станцій бойових дій, 1 склад боєприпасів