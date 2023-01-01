Росіяни за добу втратили 670 вояк та 19 артсистем

Росіяни за добу втратили 670 вояк та 19 артсистем
За минулу добу, 19 травня, наші захисники ліквідували 670 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3781 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,
- артилерійських систем – 3229 (+19) од,
- РСЗВ – 564 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 325 (+6) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),
- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 423 (+4).

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Теги: втрати противника, Генштаб
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