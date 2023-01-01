Росіяни за добу втратили 670 вояк та 19 артсистем
Сьогодні, 09:25
За минулу добу, 19 травня, наші захисники ліквідували 670 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3781 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,
- артилерійських систем – 3229 (+19) од,
- РСЗВ – 564 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 325 (+6) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),
- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 423 (+4).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3781 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,
- артилерійських систем – 3229 (+19) од,
- РСЗВ – 564 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 325 (+6) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),
- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 423 (+4).
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