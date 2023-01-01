Росіяни за добу втратили 670 вояк та 19 артсистем





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3781 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,

- артилерійських систем – 3229 (+19) од,

- РСЗВ – 564 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 325 (+6) од,

- літаків – 308 (+0) од,

- гелікоптерів – 294 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),

- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,

- спеціальна техніка ‒ 423 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 19 травня, наші захисники ліквідували 670 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3781 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,- артилерійських систем – 3229 (+19) од,- РСЗВ – 564 (+0) од,- засоби ППО ‒ 325 (+6) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,- спеціальна техніка ‒ 423 (+4).

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