Київщину вночі атакували 18 «шахедів»





Про це



Після опівночі російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину.



Усі – знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.



За добу українська авіація вилітала до 30 разів, аби організувати прикриття.



Також, наприкінці доби 19 травня, на східному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», - розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».



За інформацією КМВА, у Києві виникла пожежа після падіння БПЛА.



"Пожежа на даху 9-поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі міста. Інформації про постраждалих наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти в ніч на 20 травня запустили на Київську область 18 БПЛА "Шахед", усі збиті.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Після опівночі російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину.Усі – знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.За добу українська авіація вилітала до 30 разів, аби організувати прикриття.Також, наприкінці доби 19 травня, на східному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», - розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».За інформацією КМВА, у Києві виникла пожежа після падіння БПЛА."Пожежа на даху 9-поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі міста. Інформації про постраждалих наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію