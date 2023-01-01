Київщину вночі атакували 18 «шахедів»

Київщину вночі атакували 18 «шахедів»
Російські окупанти в ніч на 20 травня запустили на Київську область 18 БПЛА "Шахед", усі збиті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Після опівночі російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину.

Усі – знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.

За добу українська авіація вилітала до 30 разів, аби організувати прикриття.

Також, наприкінці доби 19 травня, на східному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», - розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».

За інформацією КМВА, у Києві виникла пожежа після падіння БПЛА.

"Пожежа на даху 9-поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі міста. Інформації про постраждалих наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Київська область, шахеди
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