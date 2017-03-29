Волинські тероборонівці на Сході прикрасили одну з позицій дитячими малюнками. ВІДЕО
Сьогодні, 07:15
Військовослужбовці Волинської бригади територіальної оборони прикрасили дитячими малюнками одну з позицій на Донецькому напрямку, де виконують бойові завдання.
Про це розповів Суспільному пресофіцер Сергій Хомінський.
Малюнки для військових передали учні луцького ліцею №10.
Роль патріотичного виховання сьогодні важко переоцінити, – говорить директор навчального закладу Олег Михальчук. Додає: у багатьох учнів у лавах Збройних сил України служать батьки, тому до створення листівок для військових підходять дуже творчо і вмотивовано.
У школярки Аліни Федонюк – тато військовослужбовець. Дівчина каже, що дуже ними пишається і підтримує. Школярка разом з однокласниками долучилась до чергового створення листівок для захисників.
Листівки через волонтерів передадуть на бойові позиції, – каже директор школи. Цього разу дітям показали відео від військових із подякою за попередні малюнки.
Про це розповів Суспільному пресофіцер Сергій Хомінський.
Малюнки для військових передали учні луцького ліцею №10.
Роль патріотичного виховання сьогодні важко переоцінити, – говорить директор навчального закладу Олег Михальчук. Додає: у багатьох учнів у лавах Збройних сил України служать батьки, тому до створення листівок для військових підходять дуже творчо і вмотивовано.
У школярки Аліни Федонюк – тато військовослужбовець. Дівчина каже, що дуже ними пишається і підтримує. Школярка разом з однокласниками долучилась до чергового створення листівок для захисників.
Листівки через волонтерів передадуть на бойові позиції, – каже директор школи. Цього разу дітям показали відео від військових із подякою за попередні малюнки.