Українців можуть позбавити субсидії: хто залишиться без виплат

В Мінсоцполітики розповіли, що за деяких причин субсидія не призначається. Йдеться про борги, а також великі статки тощо.Про це пишеЯкщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир, а 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків, то субсидію не нараховують.Якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи впродовж 12 місяців здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень, це стане причиною того, що допомогу не нарахують. Крім того, у цей список входить купівля земельної ділянки, квартири чи іншого нерухомого майна.Якщо ви маєте у наявності прострочену у понад три місяці заборгованість з оплати послуг. Житлова субсидія у такому випадку може призначатися за умови підтвердження сплати заборгованості.Транспортний засіб з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, крім мопеда і причепа. А також більше ніж один транспортний засіб.До слова, у перелік входять ще статки (коли на вашому рахунку понад 100 тисяч гривень, або ж ви придбали облігації на таку суму); коли у родині чи домогосподарстві є повнолітні учасники, які не працюють (крім того, не навчаються чи не є отримувачами соцдопомоги); громадяни, які не повернули надміру перераховану субсидію та члени родини чи домогосподарства, які є боржники за аліментами.