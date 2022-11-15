У Маріуполі пролунали вибухи в районі аеропорту, де перебувало 150 окупантів. ВІДЕО

В окупованому Маріуполі ввечері 19 травня пролунали потужні вибухи у передмісті та в аеропорту, де розташовувався особовий склад загарбників.Про це повідомила Маріупольська міська рада і радник маріупольського міського головив телеграмі."Вибухи в Маріупольському районі. Відомо про три потужні вибухи, які чули маріупольці", - йдеться в дописі міськради.Попередньо, влучання в місце розташування особового складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.Судячи з відео, у разі підтвердження інформації, ворог мав понести значні втрати".Андрющенко заявляє, що на місці "прильоту" базувалися від 150 окупантів. Це місце системно використовувалось для встановлення систем ворожої ППО.