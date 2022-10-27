Суд забрав у дружини Медведчука землі на березі Дніпра вартістю понад 204 мільйони

Суд забрав у дружини Медведчука землі на березі Дніпра вартістю понад 204 мільйони
Суд повернув державі земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 мільйони гривень, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко, дружини лідера забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя».

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі Київської області була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства.

В подальшому землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина колишнього народного депутата, позбавленого українського громадянства – лідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Враховуючи порушення вимог законодавства, Київська обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель.

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Теги: Оксана Марченко, ОПЗЖ, суд
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