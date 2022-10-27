Суд забрав у дружини Медведчука землі на березі Дніпра вартістю понад 204 мільйони

Оксани Марченко, дружини лідера забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя».



Про це



Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі Київської області була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства.



В подальшому землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина колишнього народного депутата, позбавленого українського громадянства – лідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.



Враховуючи порушення вимог законодавства, Київська обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд повернув державі земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 мільйони гривень, які незаконно перебували у власності, дружини лідера забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя».Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі Київської області була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства.В подальшому землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина колишнього народного депутата, позбавленого українського громадянства – лідера забороненої в Україні ОПЗЖВраховуючи порушення вимог законодавства, Київська обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію