На Волині 70-річний чоловік скоїв ДТП і втік

На Волині 70-річний чоловік скоїв ДТП і втік
У ніч на п'ятницю, 19 травня, на Волині водій скоїв ДТП та покинув місце події.

Про це пише газета Волинь.

Аварія сталася близько другої години ночі на вулиці Героїв УПА в місті Рожище.

На місці аварії правоохоронці виявили автомобіль «Опель Комбо».

«За попередньою інформацією, водій автівки не врахував дорожнього покриття, не впорався із керуванням й виїхав на тротуар, де й зіткнувся зі стовпом», - повідомляє видання.

Правоохоронці не застали на місці аварії її винуватця. Їх дочекався лише пошкоджений автомобіль і звалена електроопора.

«По гарячих слідах правоохоронці з’ясували, що нічну дорожню пригоду скоїв 70-річний житель м. Рожище. На нього складено адмінпротокол за статтею 124 КУпАП», - додають у дописі.

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Теги: ДТП, втеча
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