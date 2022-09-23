На Волині 70-річний чоловік скоїв ДТП і втік
Сьогодні, 01:13
У ніч на п'ятницю, 19 травня, на Волині водій скоїв ДТП та покинув місце події.
Про це пише газета Волинь.
Аварія сталася близько другої години ночі на вулиці Героїв УПА в місті Рожище.
На місці аварії правоохоронці виявили автомобіль «Опель Комбо».
«За попередньою інформацією, водій автівки не врахував дорожнього покриття, не впорався із керуванням й виїхав на тротуар, де й зіткнувся зі стовпом», - повідомляє видання.
Правоохоронці не застали на місці аварії її винуватця. Їх дочекався лише пошкоджений автомобіль і звалена електроопора.
«По гарячих слідах правоохоронці з’ясували, що нічну дорожню пригоду скоїв 70-річний житель м. Рожище. На нього складено адмінпротокол за статтею 124 КУпАП», - додають у дописі.
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Про це пише газета Волинь.
Аварія сталася близько другої години ночі на вулиці Героїв УПА в місті Рожище.
На місці аварії правоохоронці виявили автомобіль «Опель Комбо».
«За попередньою інформацією, водій автівки не врахував дорожнього покриття, не впорався із керуванням й виїхав на тротуар, де й зіткнувся зі стовпом», - повідомляє видання.
Правоохоронці не застали на місці аварії її винуватця. Їх дочекався лише пошкоджений автомобіль і звалена електроопора.
«По гарячих слідах правоохоронці з’ясували, що нічну дорожню пригоду скоїв 70-річний житель м. Рожище. На нього складено адмінпротокол за статтею 124 КУпАП», - додають у дописі.
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