На Волині 70-річний чоловік скоїв ДТП і втік





Про це пише газета



Аварія сталася близько другої години ночі на вулиці Героїв УПА в місті Рожище.



На місці аварії правоохоронці виявили автомобіль «Опель Комбо».



«За попередньою інформацією, водій автівки не врахував дорожнього покриття, не впорався із керуванням й виїхав на тротуар, де й зіткнувся зі стовпом», - повідомляє видання.



Правоохоронці не застали на місці аварії її винуватця. Їх дочекався лише пошкоджений автомобіль і звалена електроопора.



«По гарячих слідах правоохоронці з’ясували, що нічну дорожню пригоду скоїв 70-річний житель м. Рожище. На нього складено адмінпротокол за статтею 124 КУпАП», - додають у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на п'ятницю, 19 травня, на Волині водій скоїв ДТП та покинув місце події.Про це пише газета Волинь Аварія сталася близько другої години ночі на вулиці Героїв УПА в місті Рожище.На місці аварії правоохоронці виявили автомобіль «Опель Комбо».«За попередньою інформацією, водій автівки не врахував дорожнього покриття, не впорався із керуванням й виїхав на тротуар, де й зіткнувся зі стовпом», - повідомляє видання.Правоохоронці не застали на місці аварії її винуватця. Їх дочекався лише пошкоджений автомобіль і звалена електроопора.«По гарячих слідах правоохоронці з’ясували, що нічну дорожню пригоду скоїв 70-річний житель м. Рожище. На нього складено адмінпротокол за статтею 124 КУпАП», - додають у дописі.

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