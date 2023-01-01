Добрі новини від ВолиньPost за 19 травня
Сьогодні, 23:30
450 днів Україна боронить свою незалежність у боях з російськими окупантами. Найгарячішою точкою фронту вже кілька місяців лишається Бахмут. Наші хлопці та дівчата мужньо захищають свою територію, людей та державність. Ми віримо у Збройні сили і в те, що добро переможе зло.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора вам розповідає про найважливіші та найдобріші події, які трапились за день.
Підбірка добрих новин за 19 травня
На Волині вручили ключі від квартири дитині-сироті
У Локачах дитину-сироту забезпечили власним житлом.
Ключі від квартири хлопцю вручили у приміщенні селищної ради, - йдеться на сайті громади.
Сукач Микита, вихованець сім'ї Петра Мартинюка, отримав ключі від однокімнатної квартири у смт Локачі.
Минулої доби наші захисники ліквідували 660 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3777 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7377 (+4) од,
- артилерійських систем – 3210 (+12) од,
- РСЗВ – 564 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 319 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1011 (+21),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 419 (+1).
Французький кінорежисер одягнув вишиванку з волинським візерунком, бо його бабуся родом з Ковеля
ETNODIM спільно з музеєм Івана Гончара та UNITED24 створили унікальні вишиванки для амбасадорів України. Серед них —оскароносний французький режисер Мішель Хазанавічус, який одягнув вишиванку з волинським візерунком.
Візерунок на вишиванці Мішеля Азанавічуса характерний для Волині, адже бабуся оскароносного режисера родом з Ковеля.
ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута
ЗСУ перехопили тактичну ініціативу і домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута в ході контратак 18 травня.
Про це зазначає Інститут вивчення війни.
В інституті заявили, що відповідні операції Збройних сил України є продовженням локальних контрнаступів, які вони проводять вже кілька днів, але не є початком нової великої операції.
Україна збила російський винищувач за допомогою Patriot
Українські військові за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot збили щонайменше один російський винищувач на відстані.
Про це повідомляє CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу США.
За їхніми даними, російський винищувач збили останніми тижнями. Російські літаки здебільшого залишаються за російськими оборонними лініями через, що Україні складно їх збивати за допомогою систем меншої дальності.
Як кажуть американські чиновники, Patriot націлюється на російські літаки, які обстрілюють українські цивільні населені пункти. Джерела також зазначили, що українці самі ухвалюють рішення, коли і як залучати Patriot для оборони після того, як партнери передали ці ЗРК.
Солдат з Волині отримав нагороду вiд Головнокомандувача ЗСУ
Почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» вiд Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного отримав захисник України з села Сокiл, старший солдат Михайло Євгенiйович Марчук.
Особливістю цієї нагороди є те, що це спеціальна відзнака Головнокомандувача ЗСУ.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора вам розповідає про найважливіші та найдобріші події, які трапились за день.
Підбірка добрих новин за 19 травня
На Волині вручили ключі від квартири дитині-сироті
У Локачах дитину-сироту забезпечили власним житлом.
Ключі від квартири хлопцю вручили у приміщенні селищної ради, - йдеться на сайті громади.
Сукач Микита, вихованець сім'ї Петра Мартинюка, отримав ключі від однокімнатної квартири у смт Локачі.
Минулої доби наші захисники ліквідували 660 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3777 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7377 (+4) од,
- артилерійських систем – 3210 (+12) од,
- РСЗВ – 564 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 319 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1011 (+21),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 419 (+1).
Французький кінорежисер одягнув вишиванку з волинським візерунком, бо його бабуся родом з Ковеля
ETNODIM спільно з музеєм Івана Гончара та UNITED24 створили унікальні вишиванки для амбасадорів України. Серед них —оскароносний французький режисер Мішель Хазанавічус, який одягнув вишиванку з волинським візерунком.
Візерунок на вишиванці Мішеля Азанавічуса характерний для Волині, адже бабуся оскароносного режисера родом з Ковеля.
ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута
ЗСУ перехопили тактичну ініціативу і домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута в ході контратак 18 травня.
Про це зазначає Інститут вивчення війни.
В інституті заявили, що відповідні операції Збройних сил України є продовженням локальних контрнаступів, які вони проводять вже кілька днів, але не є початком нової великої операції.
Україна збила російський винищувач за допомогою Patriot
Українські військові за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot збили щонайменше один російський винищувач на відстані.
Про це повідомляє CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу США.
За їхніми даними, російський винищувач збили останніми тижнями. Російські літаки здебільшого залишаються за російськими оборонними лініями через, що Україні складно їх збивати за допомогою систем меншої дальності.
Як кажуть американські чиновники, Patriot націлюється на російські літаки, які обстрілюють українські цивільні населені пункти. Джерела також зазначили, що українці самі ухвалюють рішення, коли і як залучати Patriot для оборони після того, як партнери передали ці ЗРК.
Солдат з Волині отримав нагороду вiд Головнокомандувача ЗСУ
Почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» вiд Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного отримав захисник України з села Сокiл, старший солдат Михайло Євгенiйович Марчук.
Особливістю цієї нагороди є те, що це спеціальна відзнака Головнокомандувача ЗСУ.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 19 травня
Сьогодні, 23:30
Під час лікування помер Герой з Волині Віталій Квач
Сьогодні, 23:00
У селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 22:25
Ексгравець «Волині» вступив до лав Нацгвардії
Сьогодні, 22:00
Рано втратив батьків: на Волині попрощалися із загиблим 36-річним Героєм Романом Абрамчуком
Сьогодні, 21:25
Медіа