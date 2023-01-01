Солдат з Волині отримав нагороду вiд Головнокомандувача ЗСУ

Валерія Залужного отримав захисник України з села Сокiл, старший солдат Михайло Євгенiйович Марчук.



Про це



Державну відзнаку передали вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест» – відзнака Головнокомандувача Збройних сил України, якою нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України за виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.



Особливістю цієї нагороди є те, що це спеціальна відзнака Головнокомандувача ЗСУ.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» вiд Головнокомандувача Збройних Сил Україниотримав захисник України з села Сокiл, старший солдатПро це інформують на сторінці Другого вiддiлу Луцького РТЦК та СП.Державну відзнаку передали вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест» – відзнака Головнокомандувача Збройних сил України, якою нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України за виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.Особливістю цієї нагороди є те, що це спеціальна відзнака Головнокомандувача ЗСУ.

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