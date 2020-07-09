Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії.



Про це він



Глава держави виступить на саміті Ліги арабських держав. А також зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведе інші двосторонні переговори.



«Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими», – зазначив він.



Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з президентом приїхав Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу.



«Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани», – додав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниприбув із робочим візитом до Саудівської Аравії.Про це він повідомив у телеграмі.Глава держави виступить на саміті Ліги арабських держав. А також зустрінеться зі Спадкоємним принцомта проведе інші двосторонні переговори.«Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими», – зазначив він.Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з президентом приїхав, лідер кримськотатарського народу.«Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани», – додав Зеленський.

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