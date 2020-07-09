Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Сьогодні, 13:30
Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії.
Про це він повідомив у телеграмі.
Глава держави виступить на саміті Ліги арабських держав. А також зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведе інші двосторонні переговори.
«Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими», – зазначив він.
Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з президентом приїхав Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу.
«Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани», – додав Зеленський.
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Про це він повідомив у телеграмі.
Глава держави виступить на саміті Ліги арабських держав. А також зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведе інші двосторонні переговори.
«Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими», – зазначив він.
Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з президентом приїхав Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу.
«Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани», – додав Зеленський.
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Коментарі 1
мій-модератор вонючий гівном ПІДОРР трикратного крадія пенсій Клоуна зеленського, а пограбовані злодієм зеленським пенсіонери помирають без можливостей копувати ліки і лікуватися!!! ганебного сала мені зеленському!
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