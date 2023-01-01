Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Пугачем

Михайлом Пугачем.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



20 травня жителі Луцької громади прощатимуться із Пугачем Михайлом Леонідовичем (18.12.1985 року народження), який загинув 16 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Перший Лиман Куп’янського району Харківської області.



Відспівування Героя-захисника відбудеться об 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.



Поховають Михайла Пугача на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.20 травня жителі Луцької громади прощатимуться із Пугачем Михайлом Леонідовичем (18.12.1985 року народження), який загинув 16 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Перший Лиман Куп’янського району Харківської області.Відспівування Героя-захисника відбудеться об 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.Поховають Михайла Пугача на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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