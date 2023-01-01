Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Пугачем

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Пугачем
Завтра у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Михайлом Пугачем.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

20 травня жителі Луцької громади прощатимуться із Пугачем Михайлом Леонідовичем (18.12.1985 року народження), який загинув 16 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Перший Лиман Куп’янського району Харківської області.

Відспівування Героя-захисника відбудеться об 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Поховають Михайла Пугача на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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