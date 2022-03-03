Наказав знищити «Мрію»: російський генерал ще з 2019-го готував на території росії та Білорусі ворожих десантників

Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами зс рф генерал-лейтенанта, який бере участь в агресивній війні проти України.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Саме за його наказом окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення.Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 «Мрія».Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора.Встановлено, що російський генерал входить до складу вищого військового командування зс рф і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.За даними слідства, ще з 2019 року він організував на території росії та білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Концевому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);▪️ ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб).Санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми.Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.