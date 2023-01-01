На Волині оштрафували ухилянта, який вчетверте хотів втекти з України

На Волині оштрафували ухилянта, який вчетверте хотів втекти з України
Суд на Волині оштрафував чоловіка з Харкова, який вчетверте хотів незаконно втекти з України разом з двома товаришами. Своє рішення він пояснив тим, що «побоювався за своє життя в умовах війни».

Трьох чоловіків, які намагались перетнути українсько-польський кордон, затримали вночі 12 квітня орієнтовно за 500 метрів від лінії розмежування. Прикордонники встановили, що один з них вже третє намагався втекти з України, а його товариш – вчетверте, - пише Zaxid.net.

Як йдеться у матеріалах справи, свою спробу втекти за кордон Валерій С. пояснював тим, що «побоювався за своє життя в умовах війни». Сам він уродженець Харкова, але наразі мешкає у Львові. Про чоловіка також відомо, що він є наркозалежним і наразі проходить лікування у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень.

Судячи з інформації у реєстрі судових рішень, чоловік вже тричі намагався втекти з України. Вперше – через лінію розмежування на Закарпатті. Згодом було дві невдалі спроби перетнути кордон в межах Одещини, аби потрапити в Молдову. За всі ці порушення його оштрафували сумарно на понад 22 тис. грн.

На декілька судових засідань щодо своєї четвертої спроби втечі чоловік так і не прибув, тож справу вирішили розглядати без його участі. Суддя Іваничівського райсуду Артур Бєлоусов визнав його винним у спробs незаконного перетину кордону, вчинена повторно і призначив йому 8,5 тис. грн штрафу. Також він повинен сплатити 536 грн судового збору.

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Теги: ухилянт, затримання, суд, штраф, Волинь
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Коментарі 1
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Втекти з України? А ми що родились рабами і живемо тут як вклітці що скажуть чи напишуть в законі те і маєм робити. Хоча закони в нас діють тільки на простих людей і тих олігархів і мажорів що зажали ділитись...
Я б спокійно собі десь дожив в лісі милуючись небом і слюхаючи спів пташок. Мені не треба всі ці земні статки з машинами і квартирами разом. бо це все рабство до смерті.
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