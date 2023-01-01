Дві вулиці у Луцьку лишилися без світла через ремонтні роботи
Сьогодні, 12:13
19 травня мешканці вулиць Кравчука та Конякіна у Луцьку з 9:00 години ранку лишилися без світла.
Про це повідомили Суспільному у ПрАТ "Волиньобленерго".
Енергетики проводять планові ремонтні роботи.
Наразі світла немає за такими адресами:
Конякіна 37-А, 37, 33, 33-А, 35-А, 35,
Кравчука 19, 19-А, 19-Л.
Завершити ремонтні роботи і відновити електропостачання планують орієнтовно до 18-ої години 19 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили Суспільному у ПрАТ "Волиньобленерго".
Енергетики проводять планові ремонтні роботи.
Наразі світла немає за такими адресами:
Конякіна 37-А, 37, 33, 33-А, 35-А, 35,
Кравчука 19, 19-А, 19-Л.
Завершити ремонтні роботи і відновити електропостачання планують орієнтовно до 18-ої години 19 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Контроль у тролейбусах і маршрутках Луцька: які правила і як оплатити штраф, якщо немає готівки
Сьогодні, 12:23
Дві вулиці у Луцьку лишилися без світла через ремонтні роботи
Сьогодні, 12:13
Без батька залишилися 5 дітей: на Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Сушик
Сьогодні, 11:55
Медіа