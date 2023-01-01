Дві вулиці у Луцьку лишилися без світла через ремонтні роботи

Дві вулиці у Луцьку лишилися без світла через ремонтні роботи
19 травня мешканці вулиць Кравчука та Конякіна у Луцьку з 9:00 години ранку лишилися без світла.

Про це повідомили Суспільному у ПрАТ "Волиньобленерго".

Енергетики проводять планові ремонтні роботи.

Наразі світла немає за такими адресами:

Конякіна 37-А, 37, 33, 33-А, 35-А, 35,

Кравчука 19, 19-А, 19-Л.

Завершити ремонтні роботи і відновити електропостачання планують орієнтовно до 18-ої години 19 травня.

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Теги: Світло, Луцьк
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