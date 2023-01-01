Дві вулиці у Луцьку лишилися без світла через ремонтні роботи





Про це повідомили



Енергетики проводять планові ремонтні роботи.



Наразі світла немає за такими адресами:



Конякіна 37-А, 37, 33, 33-А, 35-А, 35,



Кравчука 19, 19-А, 19-Л.



Завершити ремонтні роботи і відновити електропостачання планують орієнтовно до 18-ої години 19 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 травня мешканці вулиць Кравчука та Конякіна у Луцьку з 9:00 години ранку лишилися без світла.Про це повідомили Суспільному у ПрАТ "Волиньобленерго".Енергетики проводять планові ремонтні роботи.Конякіна 37-А, 37, 33, 33-А, 35-А, 35,Кравчука 19, 19-А, 19-Л.Завершити ремонтні роботи і відновити електропостачання планують орієнтовно до 18-ої години 19 травня.

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