Без батька залишилися 5 дітей: на Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Сушик
Сьогодні, 11:55
В Іваничівську громаду Володимирського району привезуть тіло загиблого 54-річного Героя Олександра Сушика.
Про це повідомили в громаді.
У п'ятницю, 19 травня, Герой назавжди повернеться додому.
Кортеж з тілом загиблого Героя Олександра Сушика виїжджатиме з міста Нововолинськ о 12:00 годині, прибуде в селище Іваничі орієнтовно о 12:20 годині та буде рухатися в Іваничах по вулицях: Колгоспна, Грушевського, площа біля залізничного вокзалу, далі - у село Мишів.
Волинян просять гідно зустріти тіло Героя та створити коридор пошани.
20 травня 2023 року в селі Мишів прощання розпочнеться о 12 годині від рідного будинку загиблого Героя.
18-20 травня оголошено днями жалоби в Іваничівській громаді.
Нагадаємо, Олександр Сушик загинув в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області під час виконання бойового завдання. Без батька та чоловіка залишилося пʼятеро дорослих дітей, два сина та три доньки, а також дружина.
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Про це повідомили в громаді.
У п'ятницю, 19 травня, Герой назавжди повернеться додому.
Кортеж з тілом загиблого Героя Олександра Сушика виїжджатиме з міста Нововолинськ о 12:00 годині, прибуде в селище Іваничі орієнтовно о 12:20 годині та буде рухатися в Іваничах по вулицях: Колгоспна, Грушевського, площа біля залізничного вокзалу, далі - у село Мишів.
Волинян просять гідно зустріти тіло Героя та створити коридор пошани.
20 травня 2023 року в селі Мишів прощання розпочнеться о 12 годині від рідного будинку загиблого Героя.
18-20 травня оголошено днями жалоби в Іваничівській громаді.
Нагадаємо, Олександр Сушик загинув в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області під час виконання бойового завдання. Без батька та чоловіка залишилося пʼятеро дорослих дітей, два сина та три доньки, а також дружина.
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