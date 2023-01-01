Без батька залишилися 5 дітей: на Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Сушик

Без батька залишилися 5 дітей: на Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Сушик
В Іваничівську громаду Володимирського району привезуть тіло загиблого 54-річного Героя Олександра Сушика.

Про це повідомили в громаді.

У п'ятницю, 19 травня, Герой назавжди повернеться додому.

Кортеж з тілом загиблого Героя Олександра Сушика виїжджатиме з міста Нововолинськ о 12:00 годині, прибуде в селище Іваничі орієнтовно о 12:20 годині та буде рухатися в Іваничах по вулицях: Колгоспна, Грушевського, площа біля залізничного вокзалу, далі - у село Мишів.

Волинян просять гідно зустріти тіло Героя та створити коридор пошани.

20 травня 2023 року в селі Мишів прощання розпочнеться о 12 годині від рідного будинку загиблого Героя.

18-20 травня оголошено днями жалоби в Іваничівській громаді.


Нагадаємо, Олександр Сушик загинув в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області під час виконання бойового завдання. Без батька та чоловіка залишилося пʼятеро дорослих дітей, два сина та три доньки, а також дружина.

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Теги: війна, Росія, Україна
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