Без батька залишилися 5 дітей: на Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Сушик

Олександра Сушика.



Про це



У п'ятницю, 19 травня, Герой назавжди повернеться додому.



Кортеж з тілом загиблого Героя Олександра Сушика виїжджатиме з міста Нововолинськ о 12:00 годині, прибуде в селище Іваничі орієнтовно о 12:20 годині та буде рухатися в Іваничах по вулицях: Колгоспна, Грушевського, площа біля залізничного вокзалу, далі - у село Мишів.



Волинян просять гідно зустріти тіло Героя та створити коридор пошани.



20 травня 2023 року в селі Мишів прощання розпочнеться о 12 годині від рідного будинку загиблого Героя.



18-20 травня оголошено днями жалоби в Іваничівській громаді.





Нагадаємо,

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