На Волині водій автобуса «забув» жінку на одній із зупинок: проблему вирішили патрульні





Про це



«Пасажирка залишила речі та документи в автобусі, що прямує в столицю», — таке повідомлення надійшло на планшет патрульних, які несуть службу на стаціонарному посту поблизу населеного пункту Цумань.



Жінка їхала автобусом в Київ і, вийшовши на одній з зупинок, не помітила, як транспортний засіб вирушив далі. За допомогою вона звернулася на лінію 102.



Патрульні виявили автобус вже за 20 хвилин, коли той їхав повз їхній пост. Поліцейські попросили водія оглянути салон та багажне відділення і за мить шофер дійсно знайшов речі заявниці. Про це інспектори одразу ж повідомили жінку. Вони також попросили водія зачекати, поки власниця багажу прямувала до них на таксі.



За декілька хвилин очікування громадянка вже повернулася на своє місце в автобусі, вона повідомила патрульним, що всі її речі на місці.



«Друзі, будьте уважними під час подорожей в пасажирському транспорті, а також звертайте увагу на людей, які сидять поруч, щоб уникнути таких неприємних випадків. Але пам’ятайте, що в будь-якій ситуації ми завжди готові вам допомогти!» – зазначили правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині патрульні допомогли жінці, багаж і документи якої залишилися в автобусі, який прямував до Києва.Про це розповіли у пресслужбі волинських патрульних.«Пасажирка залишила речі та документи в автобусі, що прямує в столицю», — таке повідомлення надійшло на планшет патрульних, які несуть службу на стаціонарному посту поблизу населеного пункту Цумань.Жінка їхала автобусом в Київ і, вийшовши на одній з зупинок, не помітила, як транспортний засіб вирушив далі. За допомогою вона звернулася на лінію 102.Патрульні виявили автобус вже за 20 хвилин, коли той їхав повз їхній пост. Поліцейські попросили водія оглянути салон та багажне відділення і за мить шофер дійсно знайшов речі заявниці. Про це інспектори одразу ж повідомили жінку. Вони також попросили водія зачекати, поки власниця багажу прямувала до них на таксі.За декілька хвилин очікування громадянка вже повернулася на своє місце в автобусі, вона повідомила патрульним, що всі її речі на місці.«Друзі, будьте уважними під час подорожей в пасажирському транспорті, а також звертайте увагу на людей, які сидять поруч, щоб уникнути таких неприємних випадків. Але пам’ятайте, що в будь-якій ситуації ми завжди готові вам допомогти!» – зазначили правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію