Україна збила російський винищувач за допомогою Patriot, – CNN





Про це повідомляє CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу США, пише



За їхніми даними, російський винищувач збили останніми тижнями. російські літаки здебільшого залишаються за російськими оборонними лініями через, що Україні складно їх збивати за допомогою систем меншої дальності.



Як кажуть американські чиновники, Patriot націлюється на російські літаки, які обстрілюють українські цивільні населені пункти. Джерела також зазначили, що українці самі ухвалюють рішення, коли і як залучати Patriot для оборони після того, як партнери передали ці ЗРК.



Деякі співробітники Конгресу стверджують, що з сучасними винищувачами Україні буде легше націлюватися на російські літаки, а також не доведеться для цього витрачати дорогі боєприпаси для Patriot, які були створені для перехоплення балістичних ракет.



Збиття російських літаків



CNN не вказує, коли і де Patriot збив російський літак. Однак 13 травня у Брянській області росії розбилась авіагрупа з двох вертольотів Мі-8 та винищувачів Су-34 і Су-35. Пізніше з'являлась інформація, що збитих бортів може бути більше. Влада регіону офіційно визнала падіння лише одного вертольота.



За даними видання «Коммерсант», винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти — підстрахувати їх. Зокрема, Мі-8 мали підібрати екіпажі винищувачів, якщо їх раптом зіб'ють.



«Коммерсант» пише, що російські винищувачі та вертольоти могли бути збиті «практично одночасно» біля кордону з Україною. Їхні екіпажі загинули — йдеться загалом про 9 людей.



Як стверджує видання, фахівці припускають, що, судячи за підльотом ракети до вертольота, атака, найімовірніше, була проведена засобами ураження «повітря — повітря», тобто з літаків чи вертольотів противника. Водночас російські провоєнні Telegram-канали писали, що, за непідтвердженою версією, щонайменше один із бортів збила зенітна ракета, тобто ракета, яку запускали з землі.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot збили щонайменше один російський винищувач на відстані.Про це повідомляє CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу США, пише Громадське За їхніми даними, російський винищувач збили останніми тижнями. російські літаки здебільшого залишаються за російськими оборонними лініями через, що Україні складно їх збивати за допомогою систем меншої дальності.Як кажуть американські чиновники, Patriot націлюється на російські літаки, які обстрілюють українські цивільні населені пункти. Джерела також зазначили, що українці самі ухвалюють рішення, коли і як залучати Patriot для оборони після того, як партнери передали ці ЗРК.Деякі співробітники Конгресу стверджують, що з сучасними винищувачами Україні буде легше націлюватися на російські літаки, а також не доведеться для цього витрачати дорогі боєприпаси для Patriot, які були створені для перехоплення балістичних ракет.Збиття російських літаківCNN не вказує, коли і де Patriot збив російський літак. Однак 13 травня у Брянській області росії розбилась авіагрупа з двох вертольотів Мі-8 та винищувачів Су-34 і Су-35. Пізніше з'являлась інформація, що збитих бортів може бути більше. Влада регіону офіційно визнала падіння лише одного вертольота.За даними видання «Коммерсант», винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти — підстрахувати їх. Зокрема, Мі-8 мали підібрати екіпажі винищувачів, якщо їх раптом зіб'ють.«Коммерсант» пише, що російські винищувачі та вертольоти могли бути збиті «практично одночасно» біля кордону з Україною. Їхні екіпажі загинули — йдеться загалом про 9 людей.Як стверджує видання, фахівці припускають, що, судячи за підльотом ракети до вертольота, атака, найімовірніше, була проведена засобами ураження «повітря — повітря», тобто з літаків чи вертольотів противника. Водночас російські провоєнні Telegram-канали писали, що, за непідтвердженою версією, щонайменше один із бортів збила зенітна ракета, тобто ракета, яку запускали з землі.Нагадаємо, що минулої доби наші захисники ліквідували 660 окупантів

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