Минулої доби наші захисники ліквідували 660 окупантів, — Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 09:25
Минулої доби, 18 травня, ЗСУ ліквідували ще 660 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3777 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7377 (+4) од,
- артилерійських систем – 3210 (+12) од,
- РСЗВ – 564 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 319 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1011 (+21),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 419 (+1).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3777 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7377 (+4) од,
- артилерійських систем – 3210 (+12) од,
- РСЗВ – 564 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 319 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1011 (+21),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 419 (+1).
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