Минулої доби наші захисники ліквідували 660 окупантів, — Генштаб ЗСУ





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3777 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7377 (+4) од,

- артилерійських систем – 3210 (+12) од,

- РСЗВ – 564 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 319 (+1) од,

- літаків – 308 (+0) од,

- гелікоптерів – 294 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),

- крилаті ракети ‒ 1011 (+21),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,

- спеціальна техніка ‒ 419 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби, 18 травня, ЗСУ ліквідували ще 660 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3777 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 7377 (+4) од,- артилерійських систем – 3210 (+12) од,- РСЗВ – 564 (+1) од,- засоби ППО ‒ 319 (+1) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),- крилаті ракети ‒ 1011 (+21),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,- спеціальна техніка ‒ 419 (+1).

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