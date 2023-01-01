Минулої доби наші захисники ліквідували 660 окупантів, — Генштаб ЗСУ

Минулої доби наші захисники ліквідували 660 окупантів, — Генштаб ЗСУ
Минулої доби, 18 травня, ЗСУ ліквідували ще 660 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3777 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7377 (+4) од,
- артилерійських систем – 3210 (+12) од,
- РСЗВ – 564 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 319 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1011 (+21),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 419 (+1).

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Теги: втрати окупантів, Росія
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