Атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство і адмінбудівлю, постраждали 2 людини
Сьогодні, 09:10
Внаслідок нічного удару росіян по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкоджень зазнали приміщення приватного промислового підприємства та адміністративна будівля, 2 людини отримали поранення.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.
"Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству (у Кривому Розі – ред.). Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь", - йдеться в дописі.
Також зазначається, що через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.
"Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству (у Кривому Розі – ред.). Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь", - йдеться в дописі.
Також зазначається, що через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обстріл України в ніч на 19 травня: ППО знищила 3 крилатих ракети та 16 ударних дронів
Сьогодні, 09:11
Атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство і адмінбудівлю, постраждали 2 людини
Сьогодні, 09:10
Всі дрони, які летіли на Київ, були збиті, – КМВА
Сьогодні, 09:00
Росіяни атакували Львівщину
Сьогодні, 08:55
Медіа