Атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство і адмінбудівлю, постраждали 2 людини

Атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство і адмінбудівлю, постраждали 2 людини
Внаслідок нічного удару росіян по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкоджень зазнали приміщення приватного промислового підприємства та адміністративна будівля, 2 людини отримали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.

"Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству (у Кривому Розі – ред.). Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь", - йдеться в дописі.

Також зазначається, що через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома".

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Теги: Кривий Ріг, атака, пожежа
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