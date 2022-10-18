Всі дрони, які летіли на Київ, були збиті, – КМВА
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Вночі, 19 травня, ворог здійснив чергову атаку на Київ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам протиповітряної оборони.
Про це повідомили в КМВА.
«Десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня! З інтервалом між останніми — менш як добу. Така травнева інтенсивність „повітряного вогню“ ворога по Києву. Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси Shahed. З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками», — повідомили в КМВА.
За словами голови Сергія Попка, такою тактикою росіяни намагаються виснажити українську ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення.
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Про це повідомили в КМВА.
«Десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня! З інтервалом між останніми — менш як добу. Така травнева інтенсивність „повітряного вогню“ ворога по Києву. Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси Shahed. З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками», — повідомили в КМВА.
За словами голови Сергія Попка, такою тактикою росіяни намагаються виснажити українську ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення.
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