Всі дрони, які летіли на Київ, були збиті, – КМВА





Про це



«Десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня! З інтервалом між останніми — менш як добу. Така травнева інтенсивність „повітряного вогню“ ворога по Києву. Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси Shahed. З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками», — повідомили в КМВА.



За словами голови Сергія Попка, такою тактикою росіяни намагаються виснажити українську ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 19 травня, ворог здійснив чергову атаку на Київ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам протиповітряної оборони.Про це повідомили в КМВА.«Десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня! З інтервалом між останніми — менш як добу. Така травнева інтенсивність „повітряного вогню“ ворога по Києву. Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси Shahed. З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками», — повідомили в КМВА.За словами голови, такою тактикою росіяни намагаються виснажити українську ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення.

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