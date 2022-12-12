Нічна повітряна тривога на Волині минула без надзвичайних ситуацій, – ОВА
Сьогодні, 08:40
Сьогодні вночі, 19 травня, у волинських та загальноукраїнських ЗМІ з'явилися повідомлення про нібито вибухи у Луцьку та Волинській області. Як виявилося, інформація не відповідає дійсності.
Повідомлення були такого змісту: "У Волинській області прогриміли потужні вибухи. За попередньою інформацією, у Луцьку працюють сили протиповітряної оборони".
Ситуацію прокоментував на своїй сторінці в мережі голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко:
"Нічна повітряна тривога на Волині минула без надзвичайних ситуацій. В області все спокійно. Віримо в ЗСУ та офіційній інформації", - повідомив він.
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Повідомлення були такого змісту: "У Волинській області прогриміли потужні вибухи. За попередньою інформацією, у Луцьку працюють сили протиповітряної оборони".
Ситуацію прокоментував на своїй сторінці в мережі голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко:
"Нічна повітряна тривога на Волині минула без надзвичайних ситуацій. В області все спокійно. Віримо в ЗСУ та офіційній інформації", - повідомив він.
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