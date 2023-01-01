На Волині оштрафували подружжя, яке хотіло відкупити сина від штрафу за п’яну їзду





Батько запропонував правоохоронцям 100 доларів та 50 євро, але ті відмовились і викликали слідчо-оперативну групу. Після цього матір водія також спробувала дати 100 доларів хабаря, але справу відкрили і щодо неї, - повідомляє



Восени батька оштрафували на 17 тис. грн, а на засіданні 12-го травня у Нововолинському суді винесли вирок і матері: її оштрафували на аналогічну суму.



Як йдеться у вироку, п’яного 37-річного водія ВАЗ-21104 зупинили 17 квітня минулого року в селищі Благодатне. Тест на драгері показав 3,2 проміле алкоголю в його крові – це в 16 разів перевищує допустиму норму.



Першим до поліцейських, які складали на порушника адмінпротокол, підійшов батько водія. Він запропонував їм 50 євро за непритягнення сина до відповідальності. Поліцейські відмовились і попередили, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Але чоловік не відреагував і запропонував ще 100 доларів. Відтак на місце викликали слідчо-оперативну групу.



Але на цьому спроби відкупити сина від відповідальності не завершились: його матір запропонувала поліцейському 100 доларів хабаря. Тож щодо неї також розпочали кримінальне провадження за статтею про пропозицію неправомірної вигоди.



В процесі слідства жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Микола Ушаков на засіданні 12 травня цю угоду затвердив. Жінку визнали винною у порушенні ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди) і призначили їй 17 тис. грн штрафу. Окрім цього, вона повинна заплатити 1 тис. грн за експертизи. А сто доларів, які вона пропонувала поліцейському, постановили конфіскувати.



Чоловік обвинуваченої отримав вирок у жовтні минулого року: Нововолинський суд також оштрафував його на 17 тис. грн стягнень, а 100 доларів та 50 євро постановив конфіскувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд оштрафував подружжя з Благодатного Нововолинської громади за спробу відкупити 37-річного сина від відповідальності за п’яне водіння.Батько запропонував правоохоронцям 100 доларів та 50 євро, але ті відмовились і викликали слідчо-оперативну групу. Після цього матір водія також спробувала дати 100 доларів хабаря, але справу відкрили і щодо неї, - повідомляє zaxid.net , посилаючись на вирок Нововолинського суду.Восени батька оштрафували на 17 тис. грн, а на засіданні 12-го травня у Нововолинському суді винесли вирок і матері: її оштрафували на аналогічну суму.Як йдеться у вироку, п’яного 37-річного водія ВАЗ-21104 зупинили 17 квітня минулого року в селищі Благодатне. Тест на драгері показав 3,2 проміле алкоголю в його крові – це в 16 разів перевищує допустиму норму.Першим до поліцейських, які складали на порушника адмінпротокол, підійшов батько водія. Він запропонував їм 50 євро за непритягнення сина до відповідальності. Поліцейські відмовились і попередили, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Але чоловік не відреагував і запропонував ще 100 доларів. Відтак на місце викликали слідчо-оперативну групу.Але на цьому спроби відкупити сина від відповідальності не завершились: його матір запропонувала поліцейському 100 доларів хабаря. Тож щодо неї також розпочали кримінальне провадження за статтею про пропозицію неправомірної вигоди.В процесі слідства жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Микола Ушаков на засіданні 12 травня цю угоду затвердив. Жінку визнали винною у порушенні ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди) і призначили їй 17 тис. грн штрафу. Окрім цього, вона повинна заплатити 1 тис. грн за експертизи. А сто доларів, які вона пропонувала поліцейському, постановили конфіскувати.Чоловік обвинуваченої отримав вирок у жовтні минулого року: Нововолинський суд також оштрафував його на 17 тис. грн стягнень, а 100 доларів та 50 євро постановив конфіскувати.

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