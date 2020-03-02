У громаді на Волині хочуть закрити 3 школи

У громаді на Волині хочуть закрити 3 школи
18 травня у трьох селах Поворської громади, що на Ковельщині, відбулись громадські слухання щодо ліквідації трьох початкових шкіл.

Йдеться про навчальні заклади у селах Гулівка, Ситовичі та Озерне,– розповіли Суспільному в гуманітарному відділі громади.

Остаточне рішення щодо ліквідації прийматимуть на сесії.

Всі три школи є філіями опорного закладу загальної середньої освіти – Поворського ліцею. Дітей з цих шкіл планують довозити до ліцею шкільними автобусами.

Як повідомили у Поворській громаді, у 2022-2023 навчальному році в Гулівській школі навчалося 13 учнів, у Ситовичівській – 13 учнів, в Озерненській – 10 учнів. У Гулівці та Ситовичах працюють по два педагоги та по одному прибиральнику, а в Озерному – два педагоги, два прибиральники та кухар.

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Теги: освіта, ліквідація, Поворськ
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