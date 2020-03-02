У громаді на Волині хочуть закрити 3 школи

18 травня у трьох селах Поворської громади, що на Ковельщині, відбулись громадські слухання щодо ліквідації трьох початкових шкіл.Йдеться про навчальні заклади у селах Гулівка, Ситовичі та Озерне,– розповілив гуманітарному відділі громади.Остаточне рішення щодо ліквідації прийматимуть на сесії.Всі три школи є філіями опорного закладу загальної середньої освіти – Поворського ліцею. Дітей з цих шкіл планують довозити до ліцею шкільними автобусами.Як повідомили у Поворській громаді, у 2022-2023 навчальному році в Гулівській школі навчалося 13 учнів, у Ситовичівській – 13 учнів, в Озерненській – 10 учнів. У Гулівці та Ситовичах працюють по два педагоги та по одному прибиральнику, а в Озерному – два педагоги, два прибиральники та кухар.