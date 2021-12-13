На Волині вручили ключі від квартири дитині-сироті





Ключі від квартири хлопцю вручили у приміщенні селищної ради, - йдеться на сайті громади.



Для особи з-поміж дітей-сиріт громади Сукача Микити, вихованця сім'ї Петра Мартинюка, вручили ключі від однокімнатної квартири у смт Локачі.



Селищний голова Богдан Іус, керівник управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна селищної ради Федір Пилипчук та працівники служби у справах дітей селищної ради Наталія Шостак та Олена Хом'як щиро привітали нового мешканця квартири.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Локачах дитину-сироту забезпечили власним житлом.Ключі від квартири хлопцю вручили у приміщенні селищної ради, - йдеться на сайті громади.Для особи з-поміж дітей-сиріт громади, вихованця сім'ї, вручили ключі від однокімнатної квартири у смт Локачі.Селищний голова, керівник управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна селищної радита працівники служби у справах дітей селищної радитащиро привітали нового мешканця квартири.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію