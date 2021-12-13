На Волині вручили ключі від квартири дитині-сироті
Сьогодні, 02:17
У Локачах дитину-сироту забезпечили власним житлом.
Ключі від квартири хлопцю вручили у приміщенні селищної ради, - йдеться на сайті громади.
Для особи з-поміж дітей-сиріт громади Сукача Микити, вихованця сім'ї Петра Мартинюка, вручили ключі від однокімнатної квартири у смт Локачі.
Селищний голова Богдан Іус, керівник управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна селищної ради Федір Пилипчук та працівники служби у справах дітей селищної ради Наталія Шостак та Олена Хом'як щиро привітали нового мешканця квартири.
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Ключі від квартири хлопцю вручили у приміщенні селищної ради, - йдеться на сайті громади.
Для особи з-поміж дітей-сиріт громади Сукача Микити, вихованця сім'ї Петра Мартинюка, вручили ключі від однокімнатної квартири у смт Локачі.
Селищний голова Богдан Іус, керівник управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна селищної ради Федір Пилипчук та працівники служби у справах дітей селищної ради Наталія Шостак та Олена Хом'як щиро привітали нового мешканця квартири.
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