19 травня на Волині: гортаючи календар

19 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 19 травня, віряни вшановують пам'ять праведника Іова Багатостраждального, а у світі відзначають День боротьби з гепатитом. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Іов-огуречник, Іов-горошник.

Сьогодні відзначають день народження журналіст, член Національної спілки письменників України Софія Стасюк (на фото), директор ТзОВ «Волиньфарм» Станіслав Шайко, журналістка Анастасія Тумік. Їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить ім’я Денис, – вітаємо зі святом, зичимо здоров’я, любові й життєвих перемог.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Сни з 18 на 19 травня пророкують події, які відбудуться через вісім днів. А ось сновидіння, побачене вдень 19 травня, може здійснитися через шість років. Розповідати про це не варто.
• У цей день здавна дуже шанували росу, яка могла дати здоров'я, тому не можна її спеціально збивати.
• Якщо ви хочете отримати врожай огірків, то не можна в цей день лінуватися. Витратьте певний час на роботу з землею.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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