«Живий щит»: росія хоче привезти до Криму іноземних дітей перед контрнаступо України

«Живий щит»: росія хоче привезти до Криму іноземних дітей перед контрнаступо України
Голова комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що країна-агресорка Росія хоче використати як «живий щит» в окупованому Криму іноземних дітей.

Кащюнас написав у Facebook, що Росія «запрошує» групи дітей «на відпочинок або культурно-просвітницькі заходи» на окупований півострів найближчим часом, - пише NV.

«Під виглядом музичного конкурсу групам 12−13-річних школярів із Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Таджикистану, Єгипту, Вірменії та інших країн пропонують найближчим часом вирушити в дитячий табір Артек. Також організовують різні інші заходи», — повідомив він.

На думку депутата, у такий спосіб окупанти хочуть створити враження, що український півострів нібито є частиною країни-агресора, однак їхня головна мета — привезти в окупований Крим «якомога більше дітей-заручників» перед контрнаступом захисників України.

Кащюнас додав, що уряди країн мають вжити заходів для захисту своїх юних громадян і не допустити їх використання росіянами «як заручників або з метою військової пропаганди».

В опублікованому 31 січня інтерв'ю The Washington Post начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що «ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому».

Міністр оборони Олексій Резніков казав, що Україна звільнить Крим без бою. За його словами, Україна не розглядає суто військовий контрнаступ.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що війна Росії проти України має закінчитися звільненням Криму так само, як почалася з його окупації.

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Теги: Крим, росія, діти, живий щит
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