Батькам загиблого воїна з Волині вручили орден сина
Сьогодні, 08:35
Загиблого військовослужбовця з Волині Вадима Гаврисюка посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Нагороду вручили батькам Героя. Про це повідомляють на сторінці Локачинської селищної ради.
"За особисту мужність та самовідданість, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, відповідно до Указу Президента України від 23 грудня 2022 року N886 Захисника та Героя Гаврисюка Вадима посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня", - йдеться на сайті громади.
Нагороду батькам воїна - Василю Федоровичу та Орисі Степанівні Гаврисюкам вручив селищний голова Богдан Іус та представники Першого відділу Володимирського РТЦК і СП.
Нагадуємо, що Вадим Гаврисюк загинув, проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів, 1 листопада 2022 року.
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Нагороду вручили батькам Героя. Про це повідомляють на сторінці Локачинської селищної ради.
"За особисту мужність та самовідданість, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, відповідно до Указу Президента України від 23 грудня 2022 року N886 Захисника та Героя Гаврисюка Вадима посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня", - йдеться на сайті громади.
Нагороду батькам воїна - Василю Федоровичу та Орисі Степанівні Гаврисюкам вручив селищний голова Богдан Іус та представники Першого відділу Володимирського РТЦК і СП.
Нагадуємо, що Вадим Гаврисюк загинув, проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів, 1 листопада 2022 року.
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