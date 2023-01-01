Росіяни атакували Львівщину
Сьогодні, 08:55
Сьогодні зранку, 19 травня, під час чергової масованої атаки по Україні «шахедами», російські загарбники атакували Львівську область.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Те, що можу повідомити станом на цю годину. Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували «Шахеди». Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема», – йдеться в повідомленні.
Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, росіяни здійснили атаку дронами-камікадзе на обʼєкт критичної інфраструктури.
«За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахідами», - розповів він.
За даними Садового, постраждалих через атаку немає.
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Те, що можу повідомити станом на цю годину. Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували «Шахеди». Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема», – йдеться в повідомленні.
Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, росіяни здійснили атаку дронами-камікадзе на обʼєкт критичної інфраструктури.
«За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахідами», - розповів він.
За даними Садового, постраждалих через атаку немає.
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