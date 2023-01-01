Росіяни атакували Львівщину

Росіяни атакували Львівщину
Сьогодні зранку, 19 травня, під час чергової масованої атаки по Україні «шахедами», російські загарбники атакували Львівську область.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Те, що можу повідомити станом на цю годину. Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували «Шахеди». Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема», – йдеться в повідомленні.

Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, росіяни здійснили атаку дронами-камікадзе на обʼєкт критичної інфраструктури.

«За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахідами», - розповів він.

За даними Садового, постраждалих через атаку немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дрони, Львів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство і адмінбудівлю, постраждали 2 людини
Сьогодні, 09:10
Всі дрони, які летіли на Київ, були збиті, – КМВА
Сьогодні, 09:00
Росіяни атакували Львівщину
Сьогодні, 08:55
Нічна повітряна тривога на Волині минула без надзвичайних ситуацій, – ОВА
Сьогодні, 08:40
Батькам загиблого воїна з Волині вручили орден сина
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Весь прибуток — на ЗСУ: «Укрпошта» випустила аудіолистівки з історіями військових і волонтерів Весь прибуток — на ЗСУ: «Укрпошта» випустила аудіолистівки з історіями військових і волонтерів
16 травень, 17:45
Окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе, є руйнування та постраждалі Окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе, є руйнування та постраждалі
08 травень, 09:15
Окупанти атакували Одещину дронами: є влучання в об’єкт інфраструктури Окупанти атакували Одещину дронами: є влучання в об’єкт інфраструктури
19 квітень, 09:45
Пенсіонер після скандалу з дружиною «здав» волинянку, яка продавала свої порно фото Пенсіонер після скандалу з дружиною «здав» волинянку, яка продавала свої порно фото
14 квітень, 10:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні загинув Герой з Волині Сергій Гундерич
Сьогодні, 09:55
 0
Курс валют у Луцьку 19 травня
Сьогодні, 09:27
 0
Минулої доби наші захисники ліквідували 660 окупантів, — Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 09:25
 0
Обстріл України в ніч на 19 травня: ППО знищила 3 крилатих ракети та 16 ударних дронів
Сьогодні, 09:11
 0
Атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство і адмінбудівлю, постраждали 2 людини
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8