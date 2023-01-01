Росіяни атакували Львівщину





Про це Максим Козицький.



«Те, що можу повідомити станом на цю годину. Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували «Шахеди». Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема», – йдеться в повідомленні.



Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, росіяни здійснили атаку дронами-камікадзе на обʼєкт критичної інфраструктури.



«За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахідами», - розповів він.



За даними Садового, постраждалих через атаку немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні зранку, 19 травня, під час чергової масованої атаки по Україні «шахедами», російські загарбники атакували Львівську область.Про це повідомив голова Львівської ОВА«Те, що можу повідомити станом на цю годину. Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували «Шахеди». Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема», – йдеться в повідомленні.Згодом мер Львоваповідомив, росіяни здійснили атаку дронами-камікадзе на обʼєкт критичної інфраструктури.«За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахідами», - розповів він.За даними Садового, постраждалих через атаку немає.

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