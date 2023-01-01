Обстріл України в ніч на 19 травня: ППО знищила 3 крилатих ракети та 16 ударних дронів
Сьогодні, 09:11
У ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами «Shahed», а також крилатими ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зафіксовано пуски 22 «Шахедів» та шести «Калібрів».
Протягом цієї нічної атаки силами та засобами нашої протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зафіксовано пуски 22 «Шахедів» та шести «Калібрів».
Протягом цієї нічної атаки силами та засобами нашої протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів.
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