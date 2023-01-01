Курс валют у Луцьку 19 травня
Сьогодні, 09:27
19 травня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.44.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.25, а продають за – 40.85.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 9,07.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.25, а продають за – 40.85.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 9,07.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Сергій Гундерич
Сьогодні, 09:55
Курс валют у Луцьку 19 травня
Сьогодні, 09:27
Обстріл України в ніч на 19 травня: ППО знищила 3 крилатих ракети та 16 ударних дронів
Сьогодні, 09:11
Медіа