Курс валют у Луцьку 19 травня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 40.25, а продають за – 40.85.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 9,07.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 травня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.44.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 40.25, а продають за – 40.85.Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 9,07.

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