Французький кінорежисер одягнув вишиванку з волинським візерунком, бо його бабуся родом з Ковеля

Мішель Хазанавічус, який одягнув вишиванку з волинським візерунком.



Про це повідомляє



Також вишиванки з орнаментами різних регіонів України одягнули Кетрін Винник, Мішель Хазанавічус, Андрій Шевченко, Лієв Шрайбер та інші.



Візерунок на вишиванці Мішеля Азанавічуса характерний для Волині, адже бабуся оскароносного режисера родом з Ковеля.



Зазначимо, мета цього проєкту – зібрати кошти на відновлення школи в селі Бузова, що на Київщині Окрім того, що в основі сорочок – орнаменти різних регіонів України, їх доповнили елементами, пов’язаними з селебрітіс.



«Тепер ці вишиті сорочки поїдуть у різні країни: від Франції до Канади, від США до Англії — і будуть завжди нагадувати амбасадорам UNITED24 про їхню важливу справу і про міцний зв'язок з Україною, який продовжиться і після нашої перемоги», – йдеться у повідомленні.



В межах ініціативи зірки пропонують донатити на допомогу Україні, за що можна отримати вподобану сорочку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ETNODIM спільно з музеєм Івана Гончара та UNITED24 створили унікальні вишиванки для амбасадорів України. Серед них —оскароносний французький режисер, який одягнув вишиванку з волинським візерунком.Про це повідомляє ВВС Також вишиванки з орнаментами різних регіонів України одягнулита інші.Візерунок на вишиванці Мішеля Азанавічуса характерний для Волині, адже бабуся оскароносного режисера родом з Ковеля.Зазначимо, мета цього проєкту – зібрати кошти на відновлення школи в селі Бузова, що на Київщині Окрім того, що в основі сорочок – орнаменти різних регіонів України, їх доповнили елементами, пов’язаними з селебрітіс.«Тепер ці вишиті сорочки поїдуть у різні країни: від Франції до Канади, від США до Англії — і будуть завжди нагадувати амбасадорам UNITED24 про їхню важливу справу і про міцний зв'язок з Україною, який продовжиться і після нашої перемоги», – йдеться у повідомленні.В межах ініціативи зірки пропонують донатити на допомогу Україні, за що можна отримати вподобану сорочку.

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