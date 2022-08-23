Французький кінорежисер одягнув вишиванку з волинським візерунком, бо його бабуся родом з Ковеля
Сьогодні, 10:15
ETNODIM спільно з музеєм Івана Гончара та UNITED24 створили унікальні вишиванки для амбасадорів України. Серед них —оскароносний французький режисер Мішель Хазанавічус, який одягнув вишиванку з волинським візерунком.
Про це повідомляє ВВС
Також вишиванки з орнаментами різних регіонів України одягнули Кетрін Винник, Мішель Хазанавічус, Андрій Шевченко, Лієв Шрайбер та інші.
Візерунок на вишиванці Мішеля Азанавічуса характерний для Волині, адже бабуся оскароносного режисера родом з Ковеля.
Зазначимо, мета цього проєкту – зібрати кошти на відновлення школи в селі Бузова, що на Київщині Окрім того, що в основі сорочок – орнаменти різних регіонів України, їх доповнили елементами, пов’язаними з селебрітіс.
«Тепер ці вишиті сорочки поїдуть у різні країни: від Франції до Канади, від США до Англії — і будуть завжди нагадувати амбасадорам UNITED24 про їхню важливу справу і про міцний зв'язок з Україною, який продовжиться і після нашої перемоги», – йдеться у повідомленні.
В межах ініціативи зірки пропонують донатити на допомогу Україні, за що можна отримати вподобану сорочку.
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Про це повідомляє ВВС
Також вишиванки з орнаментами різних регіонів України одягнули Кетрін Винник, Мішель Хазанавічус, Андрій Шевченко, Лієв Шрайбер та інші.
Візерунок на вишиванці Мішеля Азанавічуса характерний для Волині, адже бабуся оскароносного режисера родом з Ковеля.
Зазначимо, мета цього проєкту – зібрати кошти на відновлення школи в селі Бузова, що на Київщині Окрім того, що в основі сорочок – орнаменти різних регіонів України, їх доповнили елементами, пов’язаними з селебрітіс.
«Тепер ці вишиті сорочки поїдуть у різні країни: від Франції до Канади, від США до Англії — і будуть завжди нагадувати амбасадорам UNITED24 про їхню важливу справу і про міцний зв'язок з Україною, який продовжиться і після нашої перемоги», – йдеться у повідомленні.
В межах ініціативи зірки пропонують донатити на допомогу Україні, за що можна отримати вподобану сорочку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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